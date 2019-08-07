Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину

7 августа 2019 23:14 (UTC+04:00)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду во время совместного брифинга в Анкаре пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Зеленский начал в среду двухдневный визит в Турцию, в ходе которого были запланированы его переговоры с Эрдоганом и встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

"Я приглашаю посетить Украину, приглашаю Вас (Эрдогана), ваших коллег",- заявил Зеленский. Трансляцию вел офис президента в Facebook.

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