На Тайване землетрясение привело к перебоям с электричеством и транспортом

Сильное землетрясение на Тайване, которое произошло рано утром в четверг, привело к серьёзным перебоям с подачей электроэнергии и в работе транспорта, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным Китайского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05.28 в акватории уезда Илань. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 30 километров. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,9, а очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров.

Землетрясение привело к серьезным перебоям с подачей электроэнергии, без электричества остались более десяти тысяч семей, однако, по заявлению компании TaiwanPower, подача электроэнергии в большинстве домов была восстановлена к 10.00.

Тем временем, стихия сказалась и на транспортном сообщении. В уезде Илань была приостановлена часть железнодорожного сообщения, а в Новом Тайбэе и Таоюане скорость поездов была снижена до 60 километров в час. По данным управления железными дорогами Тайваня, железнодорожное сообщение было восстановлено после 8.30 по местному времени.

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