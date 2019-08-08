Южная Корея приостановила процесс исключения Японии из числа основных торговых партнеров

8 августа 2019 17:20 (UTC+04:00)

Правительство Республики Корея приостановило обсуждение проекта поправок в закон, согласно которому Япония должна быть исключена из южнокорейского списка приоритетных торговых партнеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в четверг телеканал KBS, решение принято после того, как японская сторона одобрила отправку в Южную Корею партии фоторезистов - одного из трех видов высокотехнологичных сырьевых материалов, на поставки которых Токио ранее ввел ограничения.

В качестве контрмеры Сеул пригрозил исключить Японию из своего списка приоритетных торговых партнеров, переведя ее в специально созданную категорию с жесткими ограничениями процедуры экспорта. Правительство Японии одобрило поставку, придя к выводу, что она не представляет угрозы для национальной безопасности. Партия фоторезиста поставлена по запросу компании Samsung Electronics, которая использует вещество в производственном процессе на заводе в Хвасоне провинции Кёнгидо.

1 июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую вероятность.

2 августа правительство Японии приняло решение исключить Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Соответствующее решение вступит в силу 28 августа. Сеул обещал ввести ответные ограничительные меры, а также пересмотреть договор об обмене разведывательными данными с Токио.

Шаги Японии вызвали острую реакцию не только у южнокорейских властей, но и у населения Южной Кореи. Многие местные жители призывают отказаться от туристических поездок в Японию и бойкотируют японские товары.

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