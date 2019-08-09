Сотни демонстрантов проводят акцию протеста в аэропорту Гонконга

9 августа 2019 11:06 (UTC+04:00)

Сотни антиправительственных демонстрантов в черных майках в пятницу начали сидячую забастовку в зале прилета международного аэропорта Гонконга. Акция продлится три дня, передает местное телевидение, передает Trend cо ссылкой на ТАСС

Собравшиеся скандируют лозунги и раздают пассажирам листовки с информацией о кризисной ситуации в мегаполисе. Участники обещали не совершать актов вандализма, не нарушать работу аэропорта и не пытаться проникнуть в запретные зоны, следует из их переписки в Telegram-канале, специально созданном для координации мероприятия.

Администрация воздушной гавани сообщила, что аэропорт в эти дни будет работать в нормальном режиме, но при усиленных мерах безопасности. Ранее аналогичная акция созывалась 26 июля и собрала до 15 тыс. участников.

Два месяца назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

В минувший понедельник полиция 800 раз применяла слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в разных районах города. Они блокировали дороги, нарушили работу метро и общественного транспорта, осаждали полицейские участки.

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