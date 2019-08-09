Посол США в Берлине пригрозил частичным выводом американских войск из ФРГ

Посол США в Германии Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военнослужащих из Федеративной Республики в другое место, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей", - сказал он агентству. По его словам, "многие президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за собственную оборону". Теперь все дошло до того, что американская сторона вынуждена реагировать, добавил Гренелл.

США полагают, что ФРГ недостаточно тратит на оборону. Вашингтон хочет, чтобы Берлин расходовал на эти цели 2% от ВВП, но немецкие власти готовы к 2024 году нарастить данную статью расходов до 1,5%. Согласно проекту бюджета на следующий год, Германия потратит на оборону €44,9 млрд, это примерно 1,2% от ВВП.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер привела немцам в пример власти в Варшаве. "Польша выполняет обязательства перед НАТО по тратам на оборону в размере 2% от ВВП. Германия не выполняет. Мы бы приветствовали в Польше американских солдат, дислоцированных [сейчас] в ФРГ", - написала она в Twitter.

В Германии расквартированы 35 тыс. американских военнослужащих и 17 тыс. гражданских лиц, работающих на американские войска. В середине июня президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома сообщил, что Варшава на свои средства построит объект для размещения дополнительной 1 тыс. американских военнослужащих. Он подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. По его словам, речь шла о 2 тыс. военнослужащих.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.