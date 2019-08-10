Экс-президент Панамы признан невиновным

10 августа 2019 06:01 (UTC+04:00)

Верховный суд Панамы снял все обвинения с бывшего президента страны Рикардо Мартинелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в субботу агентство EFE, суд постановил немедленно освободить его из-под стражи.

По данным агентства, решение о невиновности Мартинелли было принято единогласно. Как сообщило агентство Reuters, прокуроры "не смогли доказать его виновность", и у судей " возникли сомнения [в предъявленных обвинениях]".

Рикардо Мартинелли занимал пост президента Панамы с 2009 по 2014 год. Он покинул страну в конце января 2015 года, а в июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос об экстрадиции политика.

Помимо политического шпионажа, экс-президент обвинялся в растрате бюджетных средств и нелегальной торговле панамскими визами. В общей сложности бывшему лидеру центральноамериканской страны грозило до 21 года тюрьмы. В июне 2017 года экс-президент был задержан в Майами, а через год Мартинелли был доставлен из США на родину в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции.

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