Беларусь и Израиль обсудили возможное сотрудничество

10 августа 2019 09:48 (UTC+04:00)

Беларусь и Израиль обсудили перспективы сотрудничества в области здравоохранения, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Посол Беларуси в Израиле рассказал о потенциале белорусских научно-прикладных центров травматологии и ортопедии, неврологии и нейрохирургии, детской хирургии с точки зрения их возможного сотрудничества с израильскими партнерами.

Также были отмечены перспективы внедрения образовательных программ и семинаров по различным медицинским специальностям и подготовке.

Стороны договорились о целесообразности налаживания сотрудничества между израильской клиникой и белорусской компанией ClinicsBel в области медицинского туризма.

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