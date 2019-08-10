В результате оползня в Мьянме погибли более 40 человек

10 августа 2019 19:52 (UTC+04:00)

Число погибших в результате оползня в штате Мон на юго-востоке Мьянмы возросло до 41 человека, передает агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поисково-спасательные операции продолжаются.

Оползень произошел из-за проливных дождей. Осадки привели к подтоплению нескольких поселков, ряд школ временно закрылись.

Согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, за последние два дня в Мьянме в результате наводнения почти 12 тысяч человек покинули свои дома. На данный момент общее число людей, размещенных в эвакуационных пунктах, превысило 38 тысяч человек.

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