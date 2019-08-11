Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в субботу

11 августа 2019 02:44 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия", запуск которого был произведен в субботу, сообщает агентство ЦТАК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР утром субботы в пятый раз за две недели произвела пуск "неопознанных снарядов". Пуски, по их данным, прошли из города Хамхын на северо-востоке страны. По оценкам, дальность полета снарядов составила около 400 километров, а максимальная высота – 48 километров. Агентство Ренхап со ссылкой на представителей объединенного комитета начальников штабов сообщило, что военные Южной Кореи полагают, что КНДР утром субботы могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа.

Отмечается, что специалисты произвели "новую систему вооружений". Получив отчет об оружии, Ким "дал указание немедленно провести его испытания" и "осмотрел новое оружие на стартовой площадке".

Ким Чен Ын затем поднялся в наблюдательный пункт и "руководил тестовым запуском". Лидер "был очень доволен и выразил большое удовлетворение тем, что появилось еще одно новое оружие".

Агентство не сообщило характеристик нового северокорейского вооружения.
Предыдущие пуски были произведены КНДР в ночь на 6 августа и расценивались Южной Кореей и Японией как испытание баллистических ракет малой дальности нового типа. Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.

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