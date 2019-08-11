Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии

11 августа 2019 05:14 (UTC+04:00)

Взрыв крупного резервуара с этанолом привел в субботу к пожару на заводе по производству биотоплива в бразильском городе Нова-Индепенденсия (юго-восточный штат Сан-Паулу). Об этом сообщил телеканал "Глобу" со ссылкой на местную пожарную службу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, горит хранилище этанола, в котором на момент инцидента находилось около 30 тыс. тонн топлива. Прибывшие на место 18 пожарных расчетов пытаются локализовать пламя и не дать ему перекинуться на другие расположенные рядом аналогичные объекты. Тушение самого возгорания невозможно в отсутствие специальной пены. Для того, чтобы топливо в цистерне полностью выгорело, может потребоваться до нескольких дней, полагают представители экстренных служб.

Пресс-служба предприятия сообщила об отсутствии жертв и пострадавших в результате инцидента, причины которого выясняются. Данных об оценках предполагаемого ущерба не приводится.

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