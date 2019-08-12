Число жертв оползня в Мьянме превысило 50 человек

12 августа 2019 02:39 (UTC+04:00)

Количество погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 50 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интефракс, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Количество погибших при сходе вызванного проливными дождями оползня в штате Мон на юго-востоке страны превысило 50, еще 80 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Оползень сошел на один из поселков в штате Мон в минувшую пятницу, в результате чего оказались завалены жилые дома.

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