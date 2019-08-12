В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную

Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Sin Embargo, нападение произошло в ночь на воскресенье: бандиты открыли огонь по людям, собравшимся в развлекательном заведении. На месте погибли восемь человек, еще трое получили ранения.

Примечательно, что буквально в нескольких шагах от места стрельбы находится местное подразделение министерства общественной безопасности Ирапуато.

За несколько часов до расстрела в бильярдной еще шесть человек были убиты в городке Юририя тоже в Гуанахуато. Там произошло столкновение преступной группы с бойцами Национальной гвардии Мексики. В итоге были застрелены пять преступников, погиб один гвардеец.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).

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