Президент Венесуэлы сменил шесть министров и распорядился создать новое ведомство

13 августа 2019 05:42 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал в понедельник ряд назначений в ведомства страны. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках процесса обновления и изменений я решил назначить группу профессионалов с большим опытом и высокой ответственностью, которые будут выполнять важные функции для комплексного развития страны, - написал политик. - От имени венесуэльского народа я даю высокую оценку за преданность патриотам, которые руководили ведомствами, выполняя большую работу на благо отечества. Скоро появятся новые миссии, которые, я уверен, они выполнят на таком же уровне".

Так, министром городского сельского хозяйства станет Ванеса Монтеро Лопес, министерство экологического развития горнорудной промышленности возглавит Хильберто Пинто Бланко, а должность руководителя ведомства по делам женщин и равенства полов займет Яхайра Вильегас Поляк. Мадуро добавил, что назначил Сезара Габриэля Секкони на пост министра высшего образования, науки и технологий, Освальдо Рафаэля Гутьерреса - министра по экосоциализму, а Рауль Альфонсо Паредес станет новым министром жилищного строительства. Политик отметил, что создал новое ведомство - министерство туризма и внешней торговли, его главой назначен Феликс Рамон Пласенсиа Гонсалес.

Весной этого года Мадуро заявил о разработке плана изменений в системе руководства страной "для исправления совершенных правительством ошибок".

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