В Индонезии сообщили об ухудшении ситуации с лесными пожарами

Власти Индонезии сообщили о резком увеличении количества очагов лесных пожаров на островах Калимантан и Суматра, не исключив при этом возможность повторения экологического кризиса 2015 года, когда от сильного задымления пострадали соседние Малайзия и Сингапур. Такие данные Агентства по предотвращению стихийных бедствий приводит во вторник газета The Jakarta Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если не будут приняты срочные меры, мы рискуем столкнуться с ситуацией 2015 года, когда дым от лесных пожаров накрыл не только индонезийские провинции, но и соседние государства", - заявил официальный представитель ведомства Агус Вибово. По состоянию на конец прошлой недели было зафиксировано свыше 2 тыс. очагов пожаров, за неделю это число выросло вдвое. Наиболее сильно пострадавшими считаются районы в провинциях Риау, Западный Калимантан и Центральный Калимантан. Представитель агентства также отметил, что задымление уже ощущается в одном из пограничных штатов Малайзии.

Для борьбы с огнем мобилизованы свыше 9 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих. Кроме того, для тушения пожаров с воздуха направлено более 30 специальных вертолетов. По прогнозам синоптиков, сухая и жаркая погода без осадков сохранится на значительной части территории страны как минимум до октября.

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