Хантсман заявил, что США и Россия не должны прекращать диалог по контролю над вооружениями

14 августа 2019 14:16 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты и Россия как крупнейшие ядерные державы обязаны продолжать диалог по вопросу контроля над вооружениями. Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не думаю, что такие страны, как США и Россия - крупнейшие мировые ядерные державы, - должны позволять себе закрывать двери и прекращать диалог, - сказал дипломат. - Мы обязаны продолжать обсуждать контроль над вооружениями ради безопасности и процветания в мире".

По его словам, в настоящее время Вашингтон остается приверженным "действенному и поддающемуся проверке контролю над вооружениями, способствующему обеспечению безопасности США, союзников и партнеров". Касаясь темы прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), американский посол выразил мнение, что Соединенные Штаты "оставались единственной стороной, соблюдающей условия этого соглашения". "Но на этом контроль над вооружениями не прекращается, - подчеркнул Хантсман. - Прекращается действие соглашения, которое, к сожалению, и так не соблюдалось".

2 августа по инициативе американской стороны было прекращено действие ДРСМД. США объяснили это отказом России выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения соглашения. Москва отвергает эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигает Вашингтону встречные претензии.

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