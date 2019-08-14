В Японии отменили около 400 внутренних авиарейсов из-за приближения тайфуна

14 августа 2019 14:33 (UTC+04:00)

Около 400 внутренних авиарейсов, связывающих японский остров Кюсю с остальными районами, были отменены в связи с приближением тайфуна "Кроса", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала NHK, в среду были отменены 170 авиарейсов. Также отменены 228 внутренних авиарейсов, запланированных на четверг.

В настоящее время тайфун находится в 190 километрах к востоку от острова Танэгасима. Давление в центре циклона составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 30 метрам в секунду, при порывах - до 40 метров в секунду. Высота волн на море может достигать 9 метров.

Тайфун, как ожидается, обрушится на остров Кюсю уже в ночь на четверг, а в течение последующих 24 часов захватит западное побережье и центральные районы острова Сикоку, а также западные и центральные районы острова Хонсю.

Скорость продвижения циклона составляет 20 километров в час. Метеорологи предупреждают, что тайфун принесет в регион ливневые дожди, штормовые ветра. Высока также вероятность подтоплений и схода горных и песчаных пород.

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