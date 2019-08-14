КНДР призывает Южную Корею не размещать ракеты США на своей территории

КНДР призывает южнокорейские власти пересмотреть планы по развертыванию американских ракет средней дальности на территории страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Планы по развертыванию нового вооружения на территории Южной Кореи, в том числе американских комплексов ПРО THAAD, могут привести к росту напряженности в регионе, а также к началу новой холодной войны и очередной гонке вооружений", - говорится в материале ЦТАК. Отмечается также, что Южной Корее необходимо пересмотреть ее планы "и задуматься о том, что стране придется заплатить высокую цену за слепое повиновение".

В статье подчеркивается, что "если Сеул завершит размещение THAAD и ракет средней дальности, то Южная Корея превратится в плацдарм для ядерного удара по КНДР и мишенью для нападения соседних государств, несогласных с ролью США в качестве мирового гегемона".

3 августа агентство France Presse сообщило, что министр обороны США Марк Эспер выступил в поддержку планов размещения ракет наземного базирования средней дальности в Азии после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что решения о размещении "оборонных ресурсов" где бы то ни было будут приниматься Вашингтоном "при тесных консультациях" с партнерами.

Вскоре после этого, 10 августа КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели около 400 км. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проведенные северокорейскими военными.

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