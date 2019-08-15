Индия готова достичь объема ВВП в $5 трлн через пять лет

15 августа 2019 14:28 (UTC+04:00)

Индия в состоянии достичь объема ВВП в $5 трлн за ближайшие пять лет. Об этом заявил в четверг премьер-министр Нарендра Моди, выступая с обращением к нации в честь праздника Дня независимости, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Я уверен в том, что Индия сможет достичь экономики в пять триллионов долларов в ближайшие пять лет. Индия не хочет постепенного прогресса. Нам необходим прыжок в высоту!" - сказал премьер, выступление которого транслировали индийские телеканалы.

"Мы должны взять на заметку лучшие мировые практики и создавать качественные системы", - добавил Моди.

Ранее в июле министр финансов и по делам корпораций Индии Нирмала Ситараман, представляя национальный бюджет в парламенте, сообщила, что экономика страны выросла с $1,85 трлн в 2014 году до $2,7 трлн. Она добавила, что правительство рассчитывает на то, что индийская экономика вырастет до уровня $3 трлн долларов уже в этом году.

При этом некоторые экономические аналитики указывают на то, что в ряде отраслей индийской промышленности в последнее время отмечается спад, в частности, это касается автомобильной промышленности, производства потребительских товаров и ряда других, производители сокращают производство и рабочие места.

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