КНДР провела пуски двух неопознанных снарядов

Южнокорейские военные утверждают, что КНДР провела утром в пятницу пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон в сторону Японского моря, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Этим утром Северная Корея провела пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря", - цитирует агентство Ренхап представителей Объединенного комитета начальников штабов.

Каких-либо данных о выпущенных снарядах пока не поступало.

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