Южная Корея обсудила ракетные пуски КНДР на заседании Совета национальной безопасности

Экстренное заседание Совета национальной безопасности Республики Корея состоялось в пятницу в Сеуле в связи с новым запуском с территории КНДР двух неопознанных снарядов. Об этом сообщила администрация южнокорейского президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению, встреча под председательством советника президента по безопасности Чон Ый Ёна открылась в 09:00 (03:00 мск), спустя несколько часов после запусков.

"Лидер страны Мун Чжэ Ин в это время получал доклады по ситуации", - говорится в документе.

Ранее КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны. По данным Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, снаряды были запущены в сторону Японского моря из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. Других подробностей пока не приводится.

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