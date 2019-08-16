Совет нацбезопасности Южной Кореи потребовал от КНДР прекратить пуски снарядов

16 августа 2019 08:33 (UTC+04:00)

Республика Корея призывает КНДР прекратить запуски снарядов, которые негативно сказываются на ситуации в регионе. Такое заявление распространила в пятницу администрация президента Южной Кореи по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности (СНБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники встречи под председательством советника главы государства по безопасности Чон Ый Ёна "договорились сохранять повышенный уровень боеготовности вооруженных сил для оперативной реакции на любое дальнейшее развитие событий".

В то же время в заявлении СНБ ничего не говорится относительно типа запущенных КНДР снарядов. В документе лишь подчеркивается, что Южная Корея и США "будут сотрудничать для проведения дальнейшего анализа" ситуации.

Согласно сообщению Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, пуски были произведены из района уезда Тхончхон на восточном побережье страны в провинции Канвондо в 08:01 и 08:16.

"Дальность полета снарядов составила 230 км, высота полета в апогее достигала 30 км, а максимальная скорость была 6,1 Маха или более", - говорится в сообщении.

Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели. Предыдущий проводился 10 августа. Тогда, по данным японских и южнокорейских военных, были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели порядка 450 км.

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