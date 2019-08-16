Власти Гренландии сообщили, что регион открыт для бизнеса с США, но не для продажи

16 августа 2019 15:31 (UTC+04:00)

МИД Гренландии заявил в пятницу, что остров готов вести бизнес с США, однако он не продается. Так в ведомстве прокомментировали информацию об интересе американского президента Дональда Трампа к покупке Гренландии - автономии в составе Королевства Дания, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы открыты для бизнеса, но мы не продаемся", - цитирует агентство Reuters комментарий, полученный от главы МИД Гренландии Ане Лоне Баггер.

Как сообщила в четверг газета "Уолл-стрит джорнэл", Трамп, который 2-3 сентября приедет с официальным визитом в Данию, в разговорах со своими помощниками интересовался тем, следует ли США попытаться купить Гренландию. Как следует из публикации, "некоторые из его советников поддержали идею", они сказали, что этот шаг мог бы быть экономически целесообразным. Другие представители окружения американского лидера выразили уверенность, что такая инициатива никогда не могла бы увенчаться успехом. По сведениям газеты, в свете вопросов Трампа его советники обсуждали, в частности, может ли Вашингтон путем приобретения Гренландии "расширить свое военное присутствие в Арктике".

Датские политики расценили сообщения об интересе Трампа к покупке Гренландии как неправдоподобную шутку.

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