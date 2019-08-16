Часть консерваторов поддержала план Корбина по недопущению Brexit без сделки

Ярые сторонники сохранения Великобритании в составе ЕС среди депутатов правящей Консервативной партии допустили возможность поддержки плана лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина по недопущению жесткого Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несмотря на скептицизм со стороны либеральных демократов и враждебность со стороны некоторых независимых парламентариев, депутаты-консерваторы, к которым обратился Корбин, заявили, что приветствуют его подход и согласились встретиться с ним, отмечает издание. "Я думаю, что те, кто сказал, что они сделают все, чтобы воспрепятствовать долгосрочному ущербу от выхода без сделки, должны серьезно отнестись к этому предложению", - сказал консерватор Гуто Бебб.

Как отмечает The Times, письмо Корбина, которое он направил депутатам-консерваторам, выступающим против выхода страны из ЕС без соглашения об условиях Brexit, получили такие бывшие члены британского правительства, как Доминик Грив, Оливер Летвин, Кэролайн Спелман и Ник Боулз, который ранее покинул ряды тори на фоне разногласий из-за Brexit. Все четверо выразили готовность встретиться с лидером лейбористов, чтобы "обсудить различные пути" недопущения сценария выхода без сделки 31 октября.

Корбин объявил в среду о планах по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и последующему проведению досрочных парламентских выборов после того, как с Брюсселем будет согласована новая отсрочка по Brexit. Он также заявил, что лейбористы в ходе будущей избирательной кампании будут агитировать за проведение второго референдума по вопросу целесообразности членства в ЕС.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

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