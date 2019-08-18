Президент Аргентины назначил нового министра финансов

18 августа 2019 07:45 (UTC+04:00)

Президент Аргентины Маурисио Макри назначил министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу главой Минфина страны. Соответствующее сообщение он опубликовал в субботу вечером на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я позвал Эрнана Лакунсу руководить министерством финансов. До сегодняшнего дня он занимал пост министра в провинции Буэнос-Айрес, где проделал огромную работу", - написал глава государства. "Я убежден, что он именно тот человек, который нам нужен на данном этапе", - добавил Макри.

Ранее Николас Духовны, возглавлявший Минфин с января 2017 года, подал президенту заявление об отставке. В письме он отметил, что, учитывая экономическую ситуацию в стране, правительству нужны перестановки.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес.

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