Президент Афганистана осудил атаку в Кабуле

18 августа 2019 11:11 (UTC+04:00)

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку в Кабуле, в результате которой, по последним данным, погибли 63 человека, и выразил соболезнования родственникам погибших, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я решительно осуждаю бесчеловечное нападение на свадебный зал в Кабуле прошлой ночью… От имени народа я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых", - написал Гани в Twitter.

Он также заявил, что в связи с атакой было созвано чрезвычайное совещание по вопросам безопасности.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения.

Движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке.

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