Премьер Пакистана призвал мир оценить риски в связи с владением Индией ядерным оружием

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал мировое сообщество оценить, насколько безопасным является ядерный арсенал Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это заявление прозвучало после того, как 16 августа индийский министр обороны Раджантх Сингх указал, что Нью-Дели будет рассматривать вероятность применения ядерного оружия, исходя из будущих обстоятельств.

"Мир должен серьезно оценить надежность и безопасность ядерного арсенала Индии, который находится в руках фашистского и расистского правительства [Нарендры] Моди, - написал в воскресенье Хан на своей странице в Twitter. - Этот вопрос носит не только региональный, но и международный характер".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.