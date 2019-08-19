Число жертв наводнений и оползней на севере Индии достигло 40 человек

19 августа 2019 16:57 (UTC+04:00)

Более 40 человек погибли в результате наводнений и оползней из-за проливных дождей в штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд и Пенджаб на севере Индии, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Ливни в данном регионе не прекращаются в течение нескольких дней. Из-за буйства стихии остановили работу образовательные учреждения в нескольких районах штатов. Спасатели продолжают там поисковые операции и оказание помощи пострадавшим.

18 августа сообщалось о 18 погибших в результате экстремальных погодных условий на севере Индии. Всего с начала августа наводнения в Индии умерли более 270 человек.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Ливни с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, привели к обрушению зданий и многочисленным несчастным случаям в разных регионах Индии.

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