В Японии за неделю от жары погибли семь человек

20 августа 2019 06:25 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тыс. госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник объявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

За минувшие семь дней по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы в общей сложности 7338 человек. Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. В ряде регионов температура держится на отметке выше 35 градусов Цельсия.

Большинство пострадавших и жертв - люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время на солнце.

В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games
Другие страны 06:59
Крупнейшие авиакомпании Южной Кореи сокращают перевозки на фоне кризиса
Другие страны 19 августа 13:26
Туркменистан видит в Японии надёжного стратегического партнёра
Бизнес 19 августа 12:15
Глава МИД Ирана может посетить Японию в конце августа
Другие страны 19 августа 09:19
Япония планирует запуск аппаратов для уничтожения спутников противника
В мире 19 августа 07:39
Россия и Япония обсудили совместное развитие туризма на Курилах
В мире 16 августа 22:03
Лента новостей
Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games
Другие страны 06:59
Шесть человек стали жертвами вооруженного нападения на западе Мексики
Другие страны 05:54
Трамп выложил в Twitter фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
США 05:33
Помпео: США сожалеют, что иранскому танкеру Grace 1 было разрешено покинуть Гибралтар
США 04:59
Площадь лесного пожара на Канарах достигла 10 тыс. га
Европа 04:28
Трамп обсудил Brexit с Джонсоном
США 03:55
Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным
Европа 03:11
WP: Белый дом изучает возможность снижения налога на зарплату для борьбы с кризисом
США 02:25
Арабская коалиция нанесла удары по хуситам на севере Йемена
Арабские страны 01:53