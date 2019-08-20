В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой

20 августа 2019 11:36 (UTC+04:00)

Министерство обороны США наградит медалью американских военнослужащих, которые несут службу на границе с Мексикой, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Заместитель министра обороны одобрил (выдачу) памятных медалей военнослужащим, которые с 7 апреля 2018 года оказывают поддержку погранично-таможенной службе", - заявил официальный представитель Пентагона Крис Митчелл.

По данным издания, награду, предназначенную для военных, которые "не сталкивались с иностранным вооруженным противником или вражескими действиями", получат несколько тысяч человек. В частности, на нее смогут претендовать военные, несущие службу в радиусе 115 миль (185 километров) от мексиканской границы в штатах Техас, Нью-Мексико, Аризона и Калифорния, а также служащие в штабе миссии в Сан-Антонио.

Караваны мигрантов из стран Центральной Америки и других государств начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. В итоге на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч мигрантов. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.

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