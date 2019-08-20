Военный совет Судана распустят в ближайшее время

20 августа 2019 22:01 (UTC+04:00)

Переходный Военный совет Судана будет в ближайшее время распущен. Об этом сообщил во вторник официальный представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши, передает телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы получили имена кандидатов в управляющий Суверенный совет от оппозиционного альянса "За свободу и перемены", - сказал он. - Через некоторое время будет объявлено о роспуске Военного совета".

В понедельник Суверенный совет, которому предстоит управлять государством на переходный период, должен был быть приведен к присяге. Однако по просьбе оппозиции его формирование было отложено на 48 часов. Как позднее выяснилось, один из претендентов заявил об отказе войти в состав совета. В течение последующего времени велись консультации по основным кандидатам.

Создание Суверенного совета является является одним из основных положений подписанных 17 августа в Хартуме Конституционной декларации и соглашения о переходном периоде. Согласно положениям документов, в него войдут 11 представителей - по пять человек от Военного совета и оппозиционного альянса "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна стать консенсусной. Стороны договорились, что 11-м членом совета станет женщина-христианка.

Совет будет осуществлять руководство страной в течение трех лет, причем 18 месяцев его будет возглавлять нынешний глава Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, затем функции руководителя перейдут к гражданскому представителю.

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