В Гондурасе суд признал жену экс-президента Лобо виновной в коррупции

21 августа 2019 08:45 (UTC+04:00)

Роса Элена Бонилья, жена экс-президента Гондураса Порфирио Лобо, была признана судом в столице страны Тегусигальпе виновной в коррупции. Об этом сообщил Верховный суд центральноамериканской республики на своей странице в Twitter во вторник вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бонилью "единогласно признали виновной в восьми случаях мошенничества и трех случаях хищения", говорится в записи. Ожидается, что приговор бывшей первой леди будет вынесен 27 августа, ей грозит срок от 58 до 87 лет лишения свободы. Супруга экс-президента была задержана в конце февраля 2018 года. Прокуратура Гондураса обвинила ее в присвоении более $700 тыс., которые предназначались для реализации различных социальных программ.

Лобо возглавлял центральноамериканскую республику с 2010 по 2014 год.

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