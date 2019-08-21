В Королевском доме Дании удивились переносу визита Трампа из-за Гренландии

Королевская семья Дании удивлена решением президента США Дональда Трампа отложить визит в Копенгаген, заявила представитель королевского дома Лине Баллебю, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не хочет обсуждать его идею о приобретении Соединенными Штатами Гренландии. Визит намечался на 2-3 сентября. "Это было неожиданно. Больше нам пока нечего сказать по этому вопросу", - прокомментировала это решение Баллебю датскому изданию DR.

Визит Трампа должен был состояться по приглашению королевы Дании Маргрете II. Планировалось, что королева примет американского президента в ходе его поездки. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Трамп рассматривает покупку Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее президент США подтвердил, что интересовался покупкой острова. В Гренландии на это заявили, что остров не продается, в Копенгагене выразили надежду, что Трамп пошутил, а саму идею продажи назвали абсурдной.

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