В Японии хотят построить новую установку для исследования нейтрино

Японские специалисты намерены построить новую установку для обнаружения фундаментальных частиц нейтрино с целью развития исследований о происхождении и эволюции Вселенной, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий страны намерено включить в свой бюджет расходы на сооружение установки под названием "Гипер-Камиокандэ". Общие затраты, как ожидается, составят 67,5 млрд иен ($634 млн). Работы будут проходить в префектуре Гифу, где уже имеются две более ранние модели детектора - "Камиокандэ" и "Супер-Камиокандэ", которые помогли японским ученым получить две Нобелевские премии за изучение нейтрино.

Оператором установки станет Токийский университет, и по его расчетам, новое оборудование будет эффективнее предыдущих версий в 10 раз. Для строительства был выбран участок в пещере на глубине 650 метров. Главной частью установки станет цилиндрический резервуар для воды диаметром 74 метра, внутри которого закрепят около 40 тыс. датчиков для фиксации света во время взаимодействия нейтрино и жидкости. Наблюдение ученые смогут начать к концу 2020 года.

В настоящее время "Супер-Камиокандэ" улавливает нейтрино от сверхновых звезд, находящихся на расстоянии в пределах 1 млн световых лет от Земли.

Нейтрино - элементарные частицы, которые "отвечают" за одно из четырех фундаментальных взаимодействий, а именно за слабое взаимодействие. Оно лежит в основе радиоактивных распадов. В настоящее время в Японии активно применяются технологии с использованием космических лучей. В частности, специалисты из университета Нагоя при помощи метода улавливания мюонов (элементарных частиц, которые образуются при попадании лучей космической радиации в земную атмосферу) "просветили" насквозь первый и второй реактор аварийной АЭС "Фукусима-1". В результате, они пришли к выводу, что большая часть находившегося там ядерного топлива расплавилась и, предположительно, находится на дне защитной оболочки, что затрудняет операцию по его извлечению.

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