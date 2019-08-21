В Португалии бортпроводники Ryanair устроили забастовку

21 августа 2019 16:42 (UTC+04:00)

Забастовка бортпроводников бюджетной авиакомпании Ryanair началась в среду в Португалии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, авиаперевозчик заверил, что стачка заметно не отразится на рейсах компании, поскольку правительство республики обязало рабочих поддерживать минимальный уровень услуг для избежания хаоса. Пятидневная забастовка сотрудников Ryanair, объявленная португальским профсоюзом, является первой из волны запланированных стачек, которые также затронут Великобританию, Ирландию и Испанию.

Своей акцией бортпроводники авиакомпании намерены продемонстрировать свое недовольство из-за "несоблюдения правил, налагаемых португальским законодательством, особенно в отношении выплаты отпускных субсидий", передает газета El Mundo.

Как ожидается, бортпроводники авиакомпании Ryanair также устроят 10 забастовок в сентябре на своих базах в Испании. Они должны пройти 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 28 сентября. Профсоюзы объясняют свое решение появлением сведений о возможном закрытии трех баз Ryanair на Канарских островах и в Каталонии.

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