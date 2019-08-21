Власти Испании заявили, что у судна Open Arms нет разрешения на спасение мигрантов

Правительство Испании напомнило, что у судна испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms нет разрешения на проведение спасательных операций в море. Об этом заявила в среду исполняющая обязанности вице-премьера королевства Кармен Кальво, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У Open Arms нет разрешения, чтобы спасать, капитан судна знает это, - отметила исполняющая обязанности замглавы правительства в интервью радиостанции Cadena SER. - Несмотря на это обстоятельство, и.о. премьера Педро Санчес решил, что нужно найти гуманитарный выход из этой ситуации".

Так, Кальво ответила на вопрос, планирует ли Мадрид принять меры в отношении Open Arms, которое получало предупреждение о возможных штрафах до €901 тыс. в случае продолжения работ по спасению нелегалов.

"Все мы подчиняемся законам, - добавила и.о. вице-премьера. - Это правовое государство, и все знают, что могут делать, а что нет". Что касается корабля ВМФ страны, который был направлен к берегам Италии для помощи спасенным ранее мигрантам, Кальво уточнила, что он будет готов перевезти нелегалов, которых должна принять Испания.

Судно НПО оказало помощь мигрантам около трех недель назад. По решению вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини Open Arms было запрещено входить в итальянские воды и высаживать мигрантов на Лампедузе. Во вторник прокуратура города Агридженто (о. Сицилия) постановила конфисковать судно и провести эвакуацию около ста нелегалов, которые находились на борту. 15 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что шесть стран Евросоюза готовы принять у себя мигрантов: Германия, Испания, Люксембург, Португалия, Румыния и Франция.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

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