Токио надеется на продолжение обмена разведданными с Сеулом

22 августа 2019 09:20 (UTC+04:00)

Япония надеется, что договор с Республикой Корея о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), предполагающий обмены разведывательными данными между двумя странами, продолжит свое действие. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Каждый год он продлевался, исходя из понимания важности укрепления сотрудничества в сфере безопасности, а также обеспечения мира и стабильности в регионе. Несмотря на сложности в отношениях между Японией и Южной Кореей, мы считаем, что сотрудничество по тем вопросам, которые того требуют, должно продолжаться", - сказал он.

Министр обороны Японии Такэси Ивая также напомнил, что в рамках этого соглашения Токио и Сеул в течение последнего месяца проводили активный обмен информацией о ракетных испытаниях в КНДР.

Как ожидается, в течение четверга после заседания национального Совбеза администрация Республики Корея должна принять решение относительно дальнейшего участия в договоре о разведданных с Японией. Если никаких заявлений с обеих сторон относительно прекращения его действия не будет сделано до 24 августа, то соглашение автоматически продлится еще на один год.

Договор GSOMIA был подписан в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

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