Посол КНР в России заявил, что иранскую ядерную сделку нельзя заменить

22 августа 2019 15:28 (UTC+04:00)

Пекин рассчитывает на то, что все участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) будут серьезно относиться к выполнению своих обязательств. Об этом заявил новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"СВПД имеет важное значение и не может быть заменен, - указал дипломат. - Китай высоко оценивает строгое выполнение Ираном всех требований плана, что неоднократно подтверждало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), и надеется, что все участники СВПД также будут серьезно и ответственно относиться к выполнению своих обязательств".

Чжан Ханьхуэй выразил надежду на то, что международное сообщество приложит все усилия для защиты предусмотренных соглашением экономических выгод Тегерана и создаст благоприятные условия для дальнейшего выполнения им своих обязательств по СВПД. При этом, по его словам, "единственным реальным и эффективным путем" решения иранской ядерной проблемы стало бы возвращение США к соглашению. "Китай продолжит вместе с Россией следить за развитием ситуации и сообща прикладывать активные усилия в рамках ООН для разрешения иранской ядерной проблемы и ослабления напряженности", - заключил посол.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Вашингтон возобновил прежние санкции против Тегерана, а также ввел ряд новых ограничений.

Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который охватывал бы не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

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