Великобритания подписала соглашение о свободной торговле с Южной Кореей

Великобритания и Южная Корея заключили в четверг соглашение о свободной торговле, которое должно начать действовать после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. О подписании документа южнокорейским министром торговли Ю Мён Хи и ее британской коллегой Элизабет Трасс, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в сообщении, распространенном накануне министерством внешней торговли королевства, достигнутые странами договоренности "насколько это возможно воспроизводят условия соглашения [о свободной торговле] между ЕС и Южной Кореей, позволяя бизнесу по-прежнему получать выгоду от торговли на льготных условиях". По состоянию на 2017 год более 6,9 тыс. британских предприятий экспортировали в Южную Корею свою продукцию общей стоимостью в £5,8 млрд ($7 млрд по текущему курсу). Одной из крупнейших и наиболее быстро растущих статей британского экспорта в азиатскую страну являются автомобили премиум-класса.

Южная Корея, в свою очередь, в 2018 году экспортировала в Великобританию товаров на $6,4 млрд, что на 21% меньше, чем годом ранее, когда тот же показатель достиг $6,8 млрд.

К настоящему моменту Великобритания заключила со своими экономическими партнерами 13 соглашений о продолжении свободной торговли после Brexit. В общей сложности новые договоренности распространяются на 38 стран, среди которых к настоящему моменту нет государств Евросоюза.

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