Власти Бразилии создали кризисный штаб в связи с пожарами в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился создать кризисный штаб в связи с пожарами в бразильской Амазонии. Соответствующее решение было принято на экстренном совещании у главы государства в четверг вечером. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Record TV.

По итогам встречи с министрами обороны, госбезопасности, иностранных дел, окружающей среды, а также членами своей администрации Болсонару дал поручение всем министерствам в рамках своих компетенций представить предложения по разрешению кризисной c ситуации с "национальным достоянием". Как ожидается, ближайшее заседание кризисного штаба в расширенном составе состоится в пятницу.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточняется, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 76 тыс. случаев по состоянию на 22 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе резко обострилась критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В четверг Болсонару заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с пожарами в Амазонии.

Свою помощь в тушении Бразилии предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор. Обеспокоенность в связи с пожарами выразил Генсек ООН Антониу Гутерриш, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обсуждения "этой чрезвычайной ситуации" на саммите Группы семи (G7) в Биаррице.

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