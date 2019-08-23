Власти Бразилии создали кризисный штаб в связи с пожарами в Амазонии

23 августа 2019 08:31 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился создать кризисный штаб в связи с пожарами в бразильской Амазонии. Соответствующее решение было принято на экстренном совещании у главы государства в четверг вечером. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Record TV.

По итогам встречи с министрами обороны, госбезопасности, иностранных дел, окружающей среды, а также членами своей администрации Болсонару дал поручение всем министерствам в рамках своих компетенций представить предложения по разрешению кризисной c ситуации с "национальным достоянием". Как ожидается, ближайшее заседание кризисного штаба в расширенном составе состоится в пятницу.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточняется, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 76 тыс. случаев по состоянию на 22 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе резко обострилась критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В четверг Болсонару заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с пожарами в Амазонии.

Свою помощь в тушении Бразилии предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор. Обеспокоенность в связи с пожарами выразил Генсек ООН Антониу Гутерриш, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обсуждения "этой чрезвычайной ситуации" на саммите Группы семи (G7) в Биаррице.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На месте сгоревших лесных участков осенью будут посажены деревья - минэкологии Азербайджана
Общество 22 августа 09:54
В Рио-де-Жанейро могут провести дополнительный карнавал
Другие страны 21 августа 15:05
Узбекистан за год увеличил объем импорта из Сингапура в 10 раз
Бизнес 20 августа 18:22
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами
Другие страны 20 августа 17:35
Захвативший заложников в Рио-де-Жанейро нейтрализован
Другие страны 20 августа 17:26
25 лучших аквапарков в мире (ФОТО)
Интересное 17 августа 15:35
Лента новостей
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Лица, госпитализированные в связи с пожаром на "Тахта базары" выписаны из больницы
Происшествия 09:46
В ж/д маршруте Баку-Сабунчу-Баку есть изменения
Общество 09:36
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпуром
Таджикистан 09:35
В Кыргызстане к концу 2019 года откроют 51 школу
Кыргызстан 09:30
Израиль и Южная Корея заключили сделку о свободной торговле
Израиль 09:28
Туркменистан объявил тендер по застройке населенного пункта
Тендеры 09:24
Министр обороны США обеспокоен выходом Сеула из договора об обмене разведданными с Токио
Другие страны 09:22
МИД Азербайджана подготовил инфографику в связи с 26-летием оккупации Физули и Джабраила (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 09:20