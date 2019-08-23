Министр обороны США обеспокоен выходом Сеула из договора об обмене разведданными с Токио

Министр обороны США Марк Эспер выразил обеспокоенность выходом Южной Кореи из соглашения об обмене разведывательной информацией с Японией. Как сообщила в пятницу пресс-служба Министерства национальной обороны Республики Корея, соответствующую позицию он изложил в ходе телефонного разговора со своим южнокорейским коллегой Чон Гён Ду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр разъяснил Эсперу ситуацию, предшествовавшую разрыву соглашения, включая неискреннюю реакцию Японии на попытки Республики Корея решить проблемы в двусторонних отношениях. Выразив обеспокоенность, министр обороны США подчеркнул важность продолжения сотрудничества в области безопасности между Вашингтоном, Сеулом и Токио", - говорится в сообщении.

Договор о всеобъемлющей защите военной информации был подписан в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Соглашение продлевалось автоматически каждый год 24 августа. Однако в четверг заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын заявил, что Сеул принял решение выйти из договора, поскольку он не отвечает национальным интересам страны.

Правительство Японии в связи с этим выразило Южной Корее протест, назвав решение Сеула неприемлемым.

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