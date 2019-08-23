Пакистан будет сотрудничать с Индией по Картарпурскому коридору

23 августа 2019 12:04 (UTC+04:00)

Исламабад готов открыть Картарпурский трансграничный коридор, несмотря на напряженность в отношениях с Индией. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Пакистана Мехмуд Куреши, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя существует напряженность в наших отношениях с Индией, мы решили продолжить работу с ней по созданию двустороннего Картарпурского коридора и приветствуем движение по нему сикхских паломников", - цитирует газета The Times of India слова главы пакистанского дипломатического ведомства.

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