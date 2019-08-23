В Пекине считают, что у США нет права читать кому-либо нотации после выхода из ДРСМД

23 августа 2019 16:05 (UTC+04:00)

Администрация США не имеет права читать кому-либо нотации о выполнении международных обязательств после того, как эта страна вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в пятницу на брифинге прокомментировал доклад Госдепартамента США, в котором, в частности, утверждалось, что Китай нарушил Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У США нет права говорить о выполнении обязательств. США вышли из СВПД, а также из ДРСМД. Все международное сообщество выступило против этого. США следует сначала переосмыслить свое отношение к обязательствам и подумать о том, как соблюдать их, а не читать нотации другим", - подчеркнул он.

"Соответствующие документы, в том числе договоры о нераспространении (ядерного оружия - прим. ТАСС) и контроле над вооружениями, являются столпами, на которых основывается международный мир, стабильность и безопасность. Они должны объективно контролироваться и соблюдаться. Китай является ответственной стороной, которая исполняет свои международные обязательства. И миру известно об этом", - указал дипломат.

Госдепартамент США на этой неделе выпустил доклад о соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. В документе, в частности, утверждается, что Китай полностью или частично нарушил ДВЗЯИ и проводит ядерные испытания.

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