Трамп поговорил с премьером Дании после отмены своего визита

24 августа 2019 11:26 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после его отказа посетить Данию премьер-министр этой страны Метте Фредериксен позвонила ему и они "отлично побеседовали", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Она замечательная женщина. У нас состоялась отличная беседа. У нас очень хорошие отношения с Данией. Мы договорились поговорить позднее. Она была очень любезна. Она позвонила, и я очень это ценю", - сказал Трамп журналистам перед отлетом на саммит G7 во Франции.

Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.

После этого Трамп сообщил, что отложил визит в королевство и встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. По его словам, реакция премьер-министра Дании на его идею была "неподходящей", отметив, что к США "должно быть проявлено уважение". Саму идею покупки Гренландии президент США назвал хорошей.

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