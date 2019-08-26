Китай пообещал ответить США в случае введения новых пошлин

26 августа 2019 12:45 (UTC+04:00)

США не смогут запугать Китай и должны перестать недооценивать его. Как заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай примет ответные меры в случае повышения Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайскую продукцию на общую сумму $550 млрд, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай выступает против притеснений и запугивания в мировой торговле. Должен сказать, что угрозы и запугивание не сработают с Китаем. Призываем США не недооценивать Китай и прекратить такие неправильные действия", - указал дипломат.

"Если США в самом деле пойдут на такие шаги (повышение пошлин на импорт из Китая - прим. ТАСС), Китай продолжит принимать ответные контрмеры для защиты своих интересов", - добавил Гэн Шуан.

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