Трамп заявил, что приветствует готовность Китая к продолжению диалога по торговле

26 августа 2019 12:59 (UTC+04:00)

Представители Китая выразили готовность к продолжению консультаций по торговым вопросам, Вашингтон приветствует этот шаг. Об этом заявил в понедельник американский лидер Дональд Трамп перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Группы семи (G7), который проходит во французском Биаррице, cообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Трампа, представители Китая вечером в воскресенье позвонили американским официальным лицам и выразили готовность продолжить консультации. "Мы возвращаемся к диалогу", - сказал Трамп. По его мнению, руководство КНР понимает, что "это верный шаг".

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