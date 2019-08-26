Франция и США достигли предварительного соглашения по цифровому налогу

26 августа 2019 15:02 (UTC+04:00)

Представители Франции и США на полях саммита Группы семи (G7) в Биаррице достигли предварительного соглашения о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источника, "советник президента США Дональда Трампа согласен с предложением Франции". Документ будет передан главам двух государств в понедельник на саммите Группы семи.

Как указывает агентство, соглашение, которое было достигнуто между министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, американским министром финансов Стивеном Мнучином и главой Национального экономического совета Белого дома Лоуренсом Кудлоу, предусматривает, что Франция выплатит компаниям разницу между действующим французским налогом и намеченным механизмом, который, как ожидает французская сторона, будет принят в 2020 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Введение национального цифрового налога во Франции последовало после того, как предложенный Еврокомиссией проект налога не смог получить одобрение Совета ЕС по экономике и финансам. Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно подчеркивал, что введение налога - это лишь временная мера и после того, как будет найдено решение по этому вопросу на международном уровне, Франция отменит свой налог.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года, и составит 3% общего оборота во Франции. В частности, под него подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в интернете или работу агрегаторов информации. В связи с принятием законопроекта Трамп заявил, что в ответ Соединенные Штаты могут ввести таможенные пошлины на французские вина.

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