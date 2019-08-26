Главы стран G7 направят €20 млн на помощь в ликвидации пожаров в Амазонии

26 августа 2019 16:19 (UTC+04:00)

идеры стран Группы семи (G7) решили выделить €20 млн в качестве помощи в ликвидации пожаров в Амазонии. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на переговорах со своим чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой на саммите G7 в Биаррице, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Амазония - это легкие планеты, и это бедствие никого не должно оставлять равнодушным, - отметил он. - Франция входит в число стран, непосредственно затронутых происходящим. Намерены также представить инициативу на сессии ГА ООН".

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