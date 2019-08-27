Торговая война не остановила рост инвестиций США в Китай

Инвестиции американских компаний в Китай продолжают расти, несмотря на торговые противоречия между двумя странами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, компании США инвестировали за первое полугодие 2019 года порядка $6,8 млрд, что на 1,5% больше показателей за аналогичные периоды предыдущих двух лет. Большая часть этой суммы приходится на проекты, создаваемые с нуля, такие как завод Tesla в Шанхае. При этом отмечается некоторый спад в секторе информационных технологий.

Как отмечает издание, результаты исследования разнятся с данными Министерства коммерции КНР, согласно которым прямые инвестиции США снизились в первой половине этого года на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом, как подчеркивает газета, исследование Rhodium Group учитывает большее количество проектов.

Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР сообщил на прошлой неделе, что Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% соответственно на импортную продукцию из США на общую сумму $75 млрд. С 15 декабря КНР также увеличит на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Вслед за этим президент США Дональд Трамп объявил о решении повысить пошлины (действующие и те, которые только планируется ввести осенью) на товары из Китая на 5%. По словам американского лидера, с 1 октября товары из Китая на сумму $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в размере 25%, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Вся остальная продукция из КНР на сумму $300 млрд, на которую США планировали ввести с 1 сентября тарифы в 10%, будет облагаться пошлинами в 15%.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Белый дом назвал встречи конструктивными и подтвердил, что следующие переговоры, как ожидается, пройдут в Вашингтоне в начале сентября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.