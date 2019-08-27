Германия предложила Бразилии помощь в борьбе с пожарами в Амазонии

27 августа 2019 14:50 (UTC+04:00)

Глава МИД Германии Хайко Маас предложил Бразилии финансовую и техническую поддержку в борьбе с лесными пожарами, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. Канада также обещала выделить 15 миллионов долларов. После этого новостной портал G1 со ссылкой на главу администрации президента страны Оникса Лоренцони сообщил, что Бразилия откажется от помощи стран G7.

Как заявил Маас во вторник на конференции послов в МИД, накануне он провел телефонный разговор со своим бразильским коллегой и предложил помощь Германии. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, политика по климату и окружающей среде имеет центральное значение при оценке соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.

Бразилия обязалась бороться с исчезновением лесов, подчеркнул Маас. "Пожары остро показывают срочную необходимость этого. Мы не должны бездействовать и наблюдать, как разрушительные пожары уничтожают зеленые легкие мира", - цитирует министра агентство DPA. Кроме того, он отметил, что защита лесов Амазонии - это задача всего мира.

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них - в Амазонии.

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