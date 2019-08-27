Сильные дожди в регионе Мадрид привели к закрытию станций метро и задержкам рейсов

27 августа 2019 16:47 (UTC+04:00)

Сильные дожди в понедельник вечером в испанском автономном сообществе Мадрид привели к затоплению улиц, перекрытиям дорог, временному закрытию некоторых станций метро и задержкам рейсов в столичном аэропорту. Об этом сообщили во вторник службы экстренной помощи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего из-за ливней, которые в некоторых случаях сопровождались градом, было зафиксировано более 1 тыс. инцидентов. Так, пожарным автономного сообщества пришлось убирать деревья с дорог, у некоторых жителей региона были затоплены гаражи. Среди наиболее пострадавших населенных пунктов можно выделить Арганда-дель-Рей, Вальдеморо, Пинто, Ривас-Васьямадрид, Хетафе и другие. Из-за дождей было перекрыто движение по дорогам, а также временно закрыты станции метро.

Непогода оказала влияние и на работу международного аэропорта Мадрида Барахас. Как передает газета El Mundo, из-за ливней были зафиксированы задержки рейсов, некоторые самолеты, которые прибывали в испанскую столицу, были перенаправлены в другие воздушные гавани.

Несмотря на дожди в понедельник вечером, во вторник в автономном сообществе ожидается солнечная погода. Согласно прогнозам, теперь ливни могут обрушиться на испанский регион Валенсия.

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